Previsioni neve nelle Marche, il meteo fino a Natale

Ancona, 17 dicembre 2024 — Come dice il detto, “dopo la tempesta c’è sempre il sole”. Una situazione che si riflette a quella che si sta vivendo in questi giorni. Dopo giorni di pioggia, in particolare nella scorsa metà settimana, è poi tornato un cielo più stabile e sereno, che ha fatto innalzare nuovamente le temperature massime. Un’alta pressione con la quale i cittadini di regione hanno iniziato il passato lunedì e che si manterrà almenoa venerdì pomeriggio, prima di “una corrente proveniente dal nord Atlantico che riporterà instabilità”, è il commento delrologo Danilo Tognetti dell’Amap Regione, il Servizio agro-regionale. Una visuale della località di Ussita-Frontignano con laWeekend e: che tempo farà Ma sarà solo una perturbazione momentanea, che arriverà “prima sull’Appennino, poi lungo le coste — aggiunge Tognetti — Potrebbe portare un po’ di pioggia verso valle, anche se non abbondante, e diverse nevicate in alta collina o in montagna, con un limite che scenderà tra i 700 e i 1.