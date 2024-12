Serieanews.com - Pogba, nuovo club: c’entra un sito a luci rosse

Leggi su Serieanews.com

Paulsarebbe in trattativa con un: il sostegno arriva da uno sponsor insolitoIl futuro di Paulè ancora avvolto nell’incertezza, eppure il suo nome continua a circolare con insistenza sui mercati di mezzo mondo. Il centrocampista francese, protagonista di una carriera stellare tra Manchester United e Juventus, è oggi svincolato, dopo la risoluzione del suo contratto con i bianconeri, avvenuta lo scorso 15 novembre.un– SerieanewsLa sua storia recente è però segnata dalla squalifica per doping, che lo terrà lontano dai campi fino a marzo 2025. Nonostante questo ostacolo, le voci su un suo possibile ritorno in campo non si sono mai spente, e le destinazioni non mancano.Tra le varie opzioni per, da un possibile ritorno in Premier League al richiamo della Ligue 1, nelle ultime settimane è emersa una pista piuttosto curiosa, quella che porta direttamente al Brasile, più precisamente al Corinthians.