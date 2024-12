Unlimitednews.it - Pallamano, Podini “Sogno l’Italia qualificata alle Olimpiadi”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Sono un ottimista sfrenato, nei contratti con determinati sponsor ho già inserito il premio per la qualificazione: è un traguardo molto ottimistico, però io contrattualmente l’ho inserito. Mai dire mai, è unche cerchiamo di realizzare”. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana giuoco handball (FIGH), Stefano, nel corso di un’intervista presso la sede romana dell’Italpress. “E’ vero che le migliori squadre del mondo sono europee quindi la possibilità di qualificarsi è molto ridotta, ma si può sempre sognare”, ha proseguito il numero uno della Federin merito alla possibilità che la Nazionale possa qualificarsi per la prima volta nella storia. Intanto, dopo ventotto anni di assenza, la squadra maschile si èper i Mondiali che si disputeranno in Croazia, Danimarca e Norvegia a partire dal 14 di gennaio.