Odissea casa popolare: "Sono gravemente malata e non ho riscaldamento"

Crespina Lorenzana (Pisa), 17 dicembre 2024 – “Trascorro le giornate in un magazzino, non ho. Chiedo solo un’abitazione adatta alla mia condizione”. Va avanti da oltre un anno la drammatica vicenda di Maria Lucia Castro, 64 anni, residente nel Comune di Crespina Lorenzana, che nei giorni scorsi ha scritto una lettera aperta al sindaco lanciando l’ennesima richiesta di aiuto per una situazione di emergenza abitativa. La 64enne convive dal 2010 con la sclerosi multipla, che le ha causato una progressiva perdita della mobilità costringendola su una sedia a rotelle e impedendole di lavorare. A queste difficoltà si è aggiunto il problema di un tetto sulla testa. “Con il progredire della malattia – scrive – anche per mio marito è stato difficile lavorare con continuità e non siamo più riusciti a pagare il mutuo”.