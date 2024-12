Lanazione.it - Mura, lavori a buon punto. Si ripristina il parapetto caduto da tempo all’interno

La storia infinita sembra finalmente avviarsi alla conclusione. E già questa è una notizia. Ialinterno delleall’altezza di Porta S. Anna, salvo nuovi intoppi, dovrebbero infatti concludersi all’inizio della primavera prossima. Come si ricorderà il tratto, circa 250 metri di cortina, era parzialmente crollato dopo un periodo di forti piogge nel marzo del 2023 ma in realtà aveva dato preoccupanti segnali di instabilità già moltoprima. Eravamo addirittura all’epoca di Tambellini sindaco, quando l’intera zona era stata perimetrata ed era stato vietato l’accesso alla passeggiata. Il prolungato mancato intervento aveva poi generato, complici le abbondanti piogge, il collasso di una porzione del. Dopo gli studi, le consultazioni con la Soprintendenza, isono iniziati nel maggio scorso, per una spesa complessiva di circa 210mila euro, ma gli intoppi non sono mancati praticamente da subito e i 210 giorni diprevisti sono finiti per essere insufficienti.