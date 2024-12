Lopinionista.it - “Mio padre é un girasole” al Festival “Pianeta Donna”

Il corto di Maria Aiuto con Corrado Oddi tra gli interpreti proiettato al Cinema Méliès di Perugia nell’ambito della prestigiosa rassegnaPERUGIA – C’era anche “Mioè un” di Maria Aiuto, con Corrado Oddi tra gli interpreti, tra i cortometraggi che nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre sono stati proiettati al Cinema Méliès di Perugia, nel corso della prima giornata del prestigioso“Primo Piano sull’Autore –” diretto da Franco Mariotti.La rassegna cinematografica, che nel 2018 si è trasformata da “Primo Piano sull’Autore” in “Primo Piano sull’autore –” scegliendo come nuova location Perugia al posto di Assisi, nel corso delle sue quarantadue edizioni precedenti hapresentato i più grandi protagonisti del cinema italiano: da Bertolucci a Monicelli, passando per Zeffirelli, Avati e Tornatore solo per citarne alcuni.