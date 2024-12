Gamberorosso.it - Meno vino rosso e più spumanti. Come cambia il carrello della spesa degli italiani

Vini fermi esono su poli opposti, se si guarda alla composizione deltra gennaio e settembre, in un quadro di rallentamento generaleacquisti. Secondo i dati dell’Osservatorio sui consumi alimentari Ismea-NielsenIQ, gli alimentari in generale sono costati lo 0,5% in più rispetto ai nove mesi del 2023. Si tratta di un deciso cambio di trend, se si pensa che lanello scorso anno aveva registrato l'aumento più altoultimi anni (+8,1%). Il dato del 2024, di fatto, interrompe il processo di crescitaalimentari nel biennio.I trend salutistici e il fattore "risparmio"La composizione delriflette il crescente interesse per cibi salutari (nuovi stili di vita), ma il prezzo resta determinante nelle scelte di acquisto.