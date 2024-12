Oasport.it - Mario Scarzella lascerà la presidenza federale della FITArco dpo 24 anni

Lacambieràdopo 24di gestione sotto la guida dello storico numero uno. A renderlo noto è lo stesso sitoriportando un’intervista dirilasciata all’Italpress.Sulle Olimpiadi di Parigi 2024, dove la spedizione italiana non è riuscita a conquistare alcuna medaglia: “È stato particolare, un momento in cui gli avversari sono stati più forti di noi. Ci riproveremo, ci riproveranno. Tutto questo però non vuol dire che non sono soddisfatto del comportamento dei ragazzi, anzi”Sulle Paralimpiadi, che invece hanno visto ben figurare l’Italia del tiro con l’arco (3 medaglie: 1 oro e 2 bronzi, ndr): “Anche qui abbiamo incontrato avversari fortissimi, però i nostri ragazzi hanno dimostrato il loro altissimo valore e forse si meritavano qualcosina in più perché due quarti posti un po’ bruciano però evidenziano la validità dei nostri atleti.