Popolare ma dall’anima e dall’origine aristocratica, lodiè ufficialmente l’ambasciatore della cittadina a pochi chilometri da Palermo, ribattezzata la “Città delle Ville e del Gusto”, famosa per aver dato i natali al fotografo Ferdinando Scanna, al poeta Ignazio Buttitta e al regista Giuseppe Torre., termine che rimanda all'arabo isfan (spugna), nasce originariamente dalle mani sapienti delle suore del convento di San Vito di Palermo. Furono loro a creare per prime questo disco di farina di semola, che altro non era che una torta spugnosa e salata con caciocavallo fresco e cipolla, insieme a sfilacci di carne e besciamella. Siamo nell’era deldelle Due Sicilie e della dinastia, della corte palermitana di Ferdinando IV disi diffuse la cultura dei Monsù, i capocuochi delle famiglie nobiliari del Sud, inviati nella Ville Lumière per studiare i segreti della cucina francese.