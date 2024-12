Ilfattoquotidiano.it - La parola dell’anno per Treccani è “rispetto”: è “il fulcro di ogni percorso di vita”

L’Istituto dell’Enciclopedia Italiananell’ambito della campagna di comunicazione #leparolevalgono ha scelto comedel 2024 ““. Questa decisione riflette l’importanza sociale e culturale di un termine che, come evidenziato dal Dizionario dell’italiano, rappresenta un “sentimento e atteggiamento di stima, attenzione, riguardo verso una persona, un’istituzione o una cultura, manifestabile attraverso azioni o parole”. “– sottolineano Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, condirettori del Vocabolario– dovrebbe essere ildieducativo fin dall’infanzia, per poi permeare le relazioni umane in famiglia, sul lavoro, nel rapporto con le istituzioni e nelle dinamiche politiche, internazionali e sociali”. Il termine, derivante dal latino respectus, è oggi fondamentale per contrastare fenomeni di violenza e discriminazione che colpiscono donne, minoranze, istituzioni, ambiente e animali.