La Cinématèque Francaise ha annullato la proiezione di Ultimo tango a Parigi | Minacciati

Lahaladi. Il film di Bernardo Bertolucci con la celebre sequenza della sodomia forzata di Marlon Brando a Maria Schneider torna a far discutere. Erano giorni che nel 12esimo arrondissementno qualcosa bolliva in pentola. Sui profili social della storica cineteca dierano state tante le avvisaglie attorno allache si sarebbe dovuta tenere domenica 15 dicembre alle ore 20. Raccomandazioni organizzative, consigli per la visione e infine l’annullamento. Dall’organizzazione della celebre istituzione simbolo di cinefilia e libertà di espressione per l’intero mondo dell’arte si è parlato addirittura di vere e proprie, addirittura insostenibili, minacce.“Siamo un cinema, non una fortezza. Non possiamo correre rischi con la sicurezza del nostro personale e del nostro pubblico”, ha affermato Frédéric Bonnaud, direttore della Cinémathèque.