Juventus, reazione in Coppa Italia: quattro gol in casa contro il Cagliari

Lareagisce dopo il pareggio 2-2 inil Venezia e vince la sfida divalida per gli ottavi di finaleil. Decisiva la vittoria per 4-0 in.OTTAVI DI– Dopo il pareggiolingo in campionato 2-2il Venezia (al novantesimo su calcio di rigore), ladi Thiago Motta rialza la testaun modestoagli ottavi di finale die vince 4-0. Partita sempre inllo dei bianconeri. A sbloccarla nel finale della prima frazione è Dusan Vlahovic al 44? con una girata dopo l’ottimollo su passaggio di Yidliz, poi nella ripresa è la punizione al bacio di Koopmeiners 53? a regalare il raddoppio. I bianconeri calano il tris a 10? dalla fine, con Conceiçao che di sinistro buca Scuffet, poi il cucchiaio di Nico Gonzalez 89? è il punto esclamativo sul match.