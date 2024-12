Ilfattoquotidiano.it - Il ruolo delle donne e i giovani irretiti con TikTok e Instagram, la camorra degli Scissionisti “social” ma a trazione familiare

Nel clan, chiamati così perché nati decenni fa da una rivolta interna ai Di Lauro, il potere si tramanda da donna in donna, da madre in figlia. È uno dei particolari emersi dall’ordinanza di custodia cautelare notificata all’alba per 53 persone – 43 in carcere, 10 ai domiciliari, 56 in tutto gli indagati – accusate di far parte della coscaAmato-Pagano, che da venti anni taglieggia l’economia di Melito, Mugnano e dei quartieri napoletani di Scampia e Secondigliano. Tra le circa 360 pagine firmate dalla giudice per le indagini preliminari di Napoli Isabella Iaselli si legge che Debora Amato, 34 anni, aveva ereditato la guida del sodalizio dopo l’arresto della mamma, Rosaria Amato, detenuta al 41 bis, e lo gestiva insieme a Gennaro Liguori (marito della nipote di Raffaele Amato, classe ’65); al marito, Domenico Romano, ad Enrico Bocchetti (genero di Cesare Pagano) e ad Emanuele Cicalese (genero di Raffaele Amato, classe ’65).