I Negramaro e Gianluigi Buffon ospiti della finale di Ballando con le Stelle

Dued’eccezione per la finalissimadiciannovesima edizione dicon le. Nel corso dell’ultimo appuntamento del talent show, in onda sabato 21 dicembre 2024, Milly Carlucci accoglierà infatti in pista ie l’ex calciatore.Il 22 novembre scorso, ihanno infatti rilasciato Free love, il loro nono album in studio registrato agli Hansa Studios di Berlino, uno dei più celebri in Europa. Un lavoro che fa da preludio al prossimo tourband guidata da Giuliano Sangiorgi.L’anno che sta per volgere al termine è stato importante anche per, il secondo ospite speciale di Milly. L’ex calciatore ha infatti sposato, dopo dieci anni d’amore, Ilaria D’Amico lo scorso 24 settembre. Il sì è avvenuto a Villa Oliva, sulle colline lucchesi, ed ha visto la presenza di personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo.