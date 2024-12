Ilfattoquotidiano.it - Guadagnava 600 euro al mese e stava per diventare insegnante di scuola guida, oggi Borja Jimenez batte il Barcellona: la sua storia

Dopo essere stato a un passo dalundi, qualche giorno faJiménez ha riscritto ladel Leganés (e della sua giovane carriera)ndo ilal Montjuïc per 1-0: “Sono così felice di poter vivere questo momento; abbiamo vissuto una notte che non dimenticheremo mai”. Quest’anno, al suo esordio assoluto in Primera Division, è il secondo allenatore più giovane della Liga: “Quello che mi piaceva quando giocavo era stare con i miei amici. A quel tempo c’erano meno cose e la necessità di giocare a calcio o inventare giochi era maggiore. Non mi considero un calciatore, mi considero una persona che ama moltissimo questo sport, che amava stare con la sua gente e che ora ha il privilegio di vivere un sogno”. Jiménez non è mai stato un calciatore professionista, ma ha sempre voluto fare l’allenatore: all’età di 22 annisolo 600per inseguire proprio quel sogno che l’ha portato a vincere in casa del club blaugrana.