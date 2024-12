Game-experience.it - GTA 6 ha appena ottenuto un nuovo record che non fa contenti i fan

GTA 6 senza dubbio uno dei giochi più attesi del 2025 e rappresenta un evento che promette di rivoluzionare il mondo dei videogiochi. Tuttavia, l’attesa ha assunto un significato, visto che Rockstar Games è riuscita a stabilire unriguardante il più lungo intervallo di tempo tra il primo e il secondo trailer di un suo titolo, mantenendo un silenzio totale che non si era mai visto prima e che ovviamente non fa felici i fan, in trepidante attesa di giocare al titolo.Difatti come rivelato dall’utente “Detective” su Twitter/X, Rockstar aveva rivelato nuovi screenshot di GTA 5 otto mesi dopo il primo trailer, mentre Red Dead Redemption 2 aveva ricevuto nuove immagini e la notizia di un rinvio sette mesi dopo il reveal.Invece con Grand Theft Auto 6 è trascorso oltre un anno senza alcuna nuova informazione ufficiale.