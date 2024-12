Butac.it - Giornalismo, politica e disinformazione

Leggi su Butac.it

C’è una notizia che è circolata nel fine settimana sulle maggiori testate italiane, e che riteniamo meriti alcune riflessioni. La notizia è che pare – anche se mentre scrivo non è ancora confermato al 100% – che Nicola Porro sarà il candidato del Centrodestra in Puglia. La sua famiglia ha radici profonde in Puglia, con interessi nel settore agricolo, in particolare nella produzione di vino e olio; pertanto, visto il vasto seguito che ha, pare il candidato ideale per cercare di scalzare la sinistra dalle poltrone della Regione.A noi spiace, ma ci sentiamo in dovere di scrivere qualcosa, visto che di Nicola Porro, giornalista e titolare del blog che porta il suo nome, qui su BUTAC abbiamo parlato spesso.Si passa dall’allarmismo sugli effetti avversi dei vaccini alla propaganda filo-russa, dagli attacchi contro l’Unione Europea alla difesa delle lobby, non proprio quello che ci viene da definire il candidato ideale per guidare una Regione.