Puntomagazine.it - Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati: le Comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 19 dicembre

: indel, l’Italia punta su difesa, migrazione e rafforzamento della leadership europeaIl 19i leader dell’Unione Europea si riuniranno a Bruxelles per il, un incontro che si preannuncia cruciale per le sfide globali e interne che l’Europa è chiamata ad affrontare. Indi questo evento, la presidente delitaliano,, ha illustrato oggideile priorità dell’Italia per il, offrendo uno spunto su vari temi di politica internazionale, sicurezza e cooperazione europea.Ucraina e sostegno internazionaleUno dei temi principali in agenda sarà la guerra in Ucraina.ha sottolineato il continuo impegno dell’Unione Europea nel fornire assistenza all’Ucraina, con l’UE e i suoi Stati membri che hanno già inviato circa 124 miliardi di euro in aiuti.