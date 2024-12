Garnacho vince il Puskas Award per la straordinaria rovesciata contro l’Everton

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-17 20:01:42 Ecco quanto riportato poco fa:Diventa solo il secondo giocatore argentino are il premio, dopo Erik Lamela, che vinse nel 2021 con il suo memorabile gol in rabona per il Tottenham nel derby del nord di Londral’Arsenal.Lo spettacolare gol diè arrivato al terzo minuto della vittoria per 3-0 dello United sulal Goodison Park e, senza alcuna sorpresa, ha assicurato il gol stagionale sia del Manchester United che della Premier League per la stagione 2023-24.Il suo gol è stato ora ufficialmente riconosciuto come il miglior segnato a livello globale tra agosto 2023 e agosto 2024.L’annuncio è stato dato dalla leggenda del calcio Alessandro Del Piero durante la cerimonia dei Best FIFA Footballs tenutasi a Doha, in Qatar. Premio2024 della FIFA come Gol dell’anno: Alejandro