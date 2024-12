Donnapop.it - Fedez ha una fidanzata segreta da 5 anni: scoppia la bomba, Chiara Ferragni tradita da sempre? Ecco chi è

Leggi su Donnapop.it

ha unada cinquee, quindi, anche durante tutto il periodo della relazione con. Ma cosa c’è di vero?I più informati sanno che, lo scorso ottobre, Fabrizio Corona aveva annunciato questa indiscrezione. Al tempo, infatti, il Re dei Paparazzi aveva usato queste parole: “Ha una relazione da cinquecon una ragazza di cui è innamorato, ma che non diventa una vera relazione perché lei è”.E ancora: “Ha questa donna fissa nel cervello da cinque. Lui vorrebbe renderla la sua donna, ma lei ha un compagno”. A quanto pare, le indiscrezioni di Corona hanno trovato riscontro in alcune segnalazioni anonime fatte a Deianira Marzano.ha davvero unada cinque?Questo vorrebbe dire cheavrebbeavuto le corna; oggi l’influencer è felice e innamorata del suo nuovo fidanzato GiovTronchetti Provera, ma qualcuno assicura che la vita con il rapper di Rozzano non sia stata rosa e fiori come hannomostrato pubblicamente.