Inter-news.it - Dumfries: «Inter, vittoria bella e importante. Non solo per i gol!»

Denzel ha parlato al termine del match vinto dall'Inter contro la Lazio con il punteggio di 6-0. Anche l'olandese è andato in gol, in occasione del 4-0 dei nerazzurri. LE DICHIARAZIONI – Così Denzel a DAZN nel post-partita di Lazio-Inter: «Veramente. Siamo stati bravi a portare a casa il risultato finale. Al di là dei gol, è ciò che abbiamo realizzato come squadra e come gruppo. La vittoria è ancora più pregnante sotto questo punto di vista».