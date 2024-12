Velvetmag.it - Dove vive Francesca Fagnani, la casa da sogno a Roma della giornalista: vista mozzafiato sulla Capitale

Leggi su Velvetmag.it

Ladae conduttrice di Belve, su Rai Due,è diventata un nome di riferimento nel panorama giornalistico e televisivo italiano, nota per il suo approccio incisivo e la sua capacità di porre domande scomode a personaggi di spicco, sia del mondo dello spettacolo chepolitica.Nata anel 1976, laha costruito una carriera solida e rispettata, che l’ha portata a essere una delle figure più apprezzateRai. Il suo programma Belve, in onda su Rai Due, ha catturato l’attenzione del pubblico per il suo mix di approfondimento e intrattenimento, rendendola un volto familiare e amato.lae conduttriceUno dei momenti salienticarriera diè stata la sua partecipazione come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023,ha affiancato Amadeus.