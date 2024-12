Sport.quotidiano.net - Divisioni minori. Bene il My Mech

Una grande vittoria e una pesante sconfitta, nel penultimo turno del 2024 della serie B2 femminile. Infatti, nel girone F le cervesi del Mybattono 3-2 (25-20, 15-17, 20-25, 12-25, 15-11) il De Mitri di Porto San Giorgio, secondo in classifica. Il Massa, invece, cade 3-1 (25-23, 19-25, 25-17, 27-25) a San Martino in Rio contro l’Ama, 13ª in classifica con appena 6 punti, frutto di due vittorie, una proprio con le massesi. Nei campionati regionali, prosegue imperterrita la marcia delle formazioni nostrane. Infatti, nel girone B della serie C maschile, la capolista Pietro Pezzi batte 3-1 (25-21, 18-25, 25-22, 25-23) i giovani della Consar, e resta in vetta con 2 punti sui bolognesi della Paolo Poggi. Nell’altro derby in programma, sorprendente vittoria esterna per la Conad San Zaccaria Atlas: 3-2 (26-28, 25-21, 25-23, 22-25, 15-55-15) in casa dell’Orbite.