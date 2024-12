Bubinoblog - C’È POSTA PER TE 2025: ECCO I SUPER OSPITI DEL PEOPLE SHOW FIRMATO MARIA DE FILIPPI

C'è Posta per Te riparte su Canale 5 sabato 11 gennaio. Drammi, corna, lacrime, la busta che si apre oppure no e tanti ospiti in arrivo nel people show di Maria De Filippi. In questo caso si tratta di sorprese e momenti carichi di emozione che vedranno entrare in studio tanti personaggi famosi dello spettacolo e dello sport. Vediamo insieme alcuni nomi. C'è Posta per Te – Gli Ospiti. Tra i cantanti ospiti di C'è Posta per Te vedremo Annalisa, Stash, Mahmood e Il Volo come anticipa guidatv. Dal calcio sono attesi Alvaro Morata, Zlatan Ibrahimovic e Paulo Dybala. Dal tennis, sempre più in auge in Italia, arriverà su Canale 5 Matteo Berrettini. E ancora l'attore e sex symbol Michele Morrone, lo chef Antonino Cannavacciuolo e Stefano De Martino.