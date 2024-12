Ilfattoquotidiano.it - Anziani legati alle sedie a rotelle, sequestrati e maltrattati nella Rsa, arrestate nove persone a Caltanissetta

Maltrattamenti, sequestro di persona, abbandono died esercizio abusivo di pratiche sanitarie. Soni i reati contestati a vario titolodai carabinieri. Per sei indagati il giudice per le indagini preliminari diha disposto il carcere e per tre agli arresti domiciliari. “Nel corso dell’indagine sono emersi – dicono gli inquirenti – concreti elementi circa comportamenti vessatori da parte degli operatori socio-sanitari e dei gestori della struttura”Secondo le indagini, gli operatori socio-sanitari e i gestori della struttura avrebbero messo in atto comportamenti vessatori nei confronti degli, tra cui immobilizzazioni forzate a letto con mezzi di contenimento o legature, limitando ogni possibilità di movimento. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di, ha permesso di far luce su oltre 50 episodi di maltrattamento verificatisi tra luglio e ottobre.