Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 17 dicembre 2024 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, martedì 17è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 17, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata dial centro studio Michele, Veronica e ora Amal. Il giovane tronista ha fatto un’esterna con entrambe, ma in quella con Amal si è lasciato andare a una dichiarazione che non è certo piaciuta a Veronica. La ragazza, che aveva più volte deciso di abbandonare il programma, è scoppiata a piangere. Come se la caverà Michele? Per quanto riguarda il, invece,protagonisti – molto probabilmente – saranno Mario Cusitore e Prasanna.