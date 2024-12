Ilgiorno.it - Adottare alberi per aiutare poveri e clima, tutto in un progetto

Leggi su Ilgiorno.it

Un albero, un alveare o della lavanda daper realizzare un bosco. L’iniziativa arriva da S.Felice del Benaco, dove il santuario della Madonna del Carmine ha espresso la volontà di destinare un proprio appezzamento di terreno, attualmente incolto, per la piantumazione di. Un gesto semplice, ma carico di significato a fronte del cambiamentotico. "Non si tratta solo di piantare– spiega padre Simone Gamberoni, rettore del santuario -. Ilprevede anche la semina di piante di lavanda e la creazione di alveari per ospitare api, anch’esse in grave pericolo, e contribuire così alla salvaguardia di un ecosistema fondamentale. Inoltre,quello che sarà prodotto dal terreno sarà interamente donato aidella Valtenesi". Ilrichiede denaro e per questo il santuario propone la possibilità diun albero, un alveare o lavanda.