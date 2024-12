Iltempo.it - Accordo Albania, Meloni: "Tante energie per bloccarlo perché sapete che avrà risultati straordinari"

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2024 "Quello che non capisco della posizione della sinistra, a vari livelli, è: ma se il progetto lo considerate così inutile, se il progetto è così ridicolo,tutta questa energia per fare di tutto per? Non sarà, invece, che l'energia si mette in campo, nel tentativo di, propriosi capisce che il progetto potrebbe avere un'efficaciaa e, per quelli che hanno sostenuto la tesi che invece noi dobbiamo accogliere tutti, il progetto è preoccupante?io la penso così" così la premiernella replica alla Camera sulle sue comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev