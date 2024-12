Zonawrestling.net - WWE: Triple H rivela il nuovo logo di Raw prima del debutto su Netflix

L’attesa è finita: la WWE ha ufficialmente svelato ildi Monday Night RAW mentre lo show si prepara per il suo grandesu. A poche ore dalla puntata di RAW di stasera,H ha pubblicato su X un video spettacolare che annuncia ilsuprevisto per il 6 gennaio. Nel video, il Chief Content Officer della WWE è ripreso mentre guida verso la sede della compagnia e attraversa con sicurezza l’edificio. La clip, semplice ma d’impatto, si conclude con lazione climatica deldi RAW, segnando un audacecapitolo per lo show di punta della WWE.H ha alimentato l’entusiasmo, accompagnando il post con la didascalia: “Reale. Ribelle. Raw. Benvenuti a WWE Raw su @.”Real. Rebellious. Raw.Welcome to WWE Raw on @