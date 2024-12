Volley al via il Mondiale per Club femminile 2024 | Conegliano e Milano per riportare il trofeo in Italia

Leggi su Sportface.it

Sta per terminare l’attesa per ilperdi, in programma dal 17 al 22 dicembre: l’sarà al via con due squadre, che hanno grandi ambizioni. Archiviata la competizione iridata maschile che ha visto trionfare il Sada Cruzeiro, con Trento e Civitanova sul podio, tocca alle donne sfidarsi per l’ultimodell’anno. Allo Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina, scendono in campo otto. A rappresentare la nazione ospitante è Tianjin Bohai Bank, alla sua quarta apparizione al torneo, ma non sarà l’unicoasiatico. Ci sono anche le Campionesse asiatiche in carica, le giapponesi del NEC Red Rockets (che tornano aldopo il settimo posto del 2017) e le vietnamite della LP Bank Ninh Binh, argento nella competizione continentale asiatica.