Toscana, arrivano i nuovi medici. “Tassello fondamentale Ma è solo un primo passo”

Firenze, 16 dicembre 2024 – Diciotto giovanisono stati assunti indopo aver vinto i concorsi per colmare la carenza di specialisti negli ospedali e nei presidi dell’isola d’Elba (Livorno), della montagna e delle aree interne. E’un, ma si muove nella direzione di coprire i ’buchi’ che sono nella mappa regionale del servizio sanitario pubblico. Dalle varie aree interessate dalle assunzioni sono arrivate reazioni positive. Eccole. AREZZO “Siamo molto soddisfatti per la risposta avuta ai concorsi Start-Smart indetti l’estate scorsa – dice Antonella Valeri, direttrice generale dell’Aslsud est – attraverso i quali riusciamo a soddisfare la domanda di salute di aree periferiche. Non, i giovanihanno un’importante occasione di crescita e un incentivo noneconomico, ma professionalizzante che altrimenti non avrebbero avuto.