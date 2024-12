Torta alle castagne | morbida e decisamente deliziosa

Leggi su Donnaup.it

Soffice, ariosa, umida e golosa, laè una delizia autunnale davvero imperdibile.Realizzarla non è difficile, anzi, ma richiede comunque un po’ di pazienza e di accortezza.Una volta lessate le, dovremo sbucciarle con cura, eliminando anche la pellicina che le riveste internamente. A questo punto, non ci resterà che frullarle, senza ridurle in una purea troppo liscia, per poter godere di pezzettini golosi nell’impasto.A parte, lavoriamo separatamente tuorli e albumi con lo sbattitore, in modo da incamerare più aria possibile e assicurarci una resa altissima.Questo dolce da credenza è perfetto a colazione, a merenda, a fine pasto, insomma, sempre; se non sparisce alla velocità della luce, conserviamolo per un massimo di 4 giorni sotto alla campana di vetro.: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:400 gr dicotte e sbucciate4 uova160 gr di zucchero110 ml di olio di semi di girasole90 ml di latte100 gr di farina 0010 gr lievito per dolciq.