Tofu in Japan, il film giapponese per apprezzare la semplice vita quotidiana - Video

Il 2024 si è aperto con il capolavoro di Wim Wenders ambientato in Giappone Perfect days, inno alla poetica delle piccole cose. E ora l’anno si chiude con un piccoloche faladi ogni giorno. Eccoin. La ricetta segreta del signor Takano di Mihara Mitsuhiro, dal 19 dicembre al cinema, distribuito da Academy Two. Ilha vinto il Premio del pubblico all’Udine Far EastFestival. L’attore protagonista è Fuji Tatsuya, oggi 83enne, che era stato il proprietario di hotel caduto in una spirale di sesso quasi compulsivo nel cult Ecco l'impero dei sensi del 1976. Ha già collaborato con il regista Mihara Mitsuhiro neiThe Village Album (2005) e Shiawase no Kao (2008). Immagine delin" (Credits: Academy Two)Oggi, ad Onomichi, piccola città del Giappone occidentale, Fuji Tatsuya interpreta Tatsuo Takano, ovvero il titolare del negozio “Ildi Takano”, la cui giornata ha inizio già dalle prime ore del mattino.