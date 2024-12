Terrore a Padova | nigeriano aggredisce con un’ascia due poliziotti agente costretto a sparare

Leggi su Dayitalianews.com

Questa mattina, 16 dicembre, si è registrato un nuovo caso di aggressione contro le forze dell’ordine per mano di un 32enneche si è scagliato armato dicontro due. A fatica i due agenti sono riusciti a bloccare l’uomo, arrestato per tentato duplice omicidio.L’aggressione aiconDopo la segnalazione di un uomo in evidente stato di alterazione conin mano nella centralissima via Trieste a, sono intervenute le pattuglie delle Volanti. Gli agenti per almeno 50 minuti hanno cercato di convincere l’uomo a lasciare l’ascia, mentre nel frattempo sul posto sono anche sopraggiunti i carabinieri, la polizia locale e un’ambulanza dell’1-1-8. Neanche l’uso di spray al peperoncino e del taser sono riusciti a fermare l’uomo che verso le 5:00 del mattino si è scagliato con l’ascia in mano contro un poliziotto, che si è riparato dietro un’auto, per poi avventarsi su un ispettore delle Volanti che, dopo avergli intimato l’alt, ha usato la pistola sparando e ferendo alla gamba il 32enne.