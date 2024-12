Speleologa intrappolata nella grotta Bueno Fonteno | ore drammatiche per salvarla

Leggi su Dayitalianews.com

Dalla sera del 14 dicembre la32enne Ottavia Piana è rimasta bloccata a 585 metri di profondità, in provincia di Bergamo, dove è rimasta ferita in seguito ad una caduta. Per un beffardo scherzo del destino la 32enne nel luglio del 2023 rimase bloccata semprestessadopo una caduta. In quella circostanza fu salvata nel giro di due giorni.Le condizioni dellaSecondo gli ultimi aggiornamenti ieri pomeriggio, domenica 15 dicembre, alle 13:30 la giovaneè stata portata in un punto delladove è stato allestito un campo base riscaldato. La ragazza sarebbe stata posizionata su una barella, dove sarebbe stata visitata da un medico. Sembra che la 32enne sia caduta e che abbia riportato alcune fratture.Come precisato dal soccorso alpino, ieri verso le 18:00 sono iniziate le attività di “disostruzione del tratto più stretto” per far passare la barella.