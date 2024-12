Oasport.it - Sofia Goggia e la samba della fuoriclasse. Lampi d’azzurro tra gigante e slalom in Val d’Isere

Era il 5 febbraio quando la FISI comunicò del grave infortunio adurante un allenamento a Ponte di Legno. Da quel maledetto giorno sono passati dieci mesi, nei quali la bergamasca ha sofferto tanto, vissuto momenti davvero complicati, ma anche lottato e combattuto come ha sempre fatto in carriera. Si arriva dunque al 15 dicembre, ieri, e al capolavoro di una campionessa senza eguali e per i quali gli aggettivi e le parole di elogio sono probabilmente finiti.Forse mai come primaha mostrato tutta la felicità del momento, ballando laal traguardo per coinvolgere tutto il pubblico e tutti quei tifosi che non l’hanno mai abbandonata e che aspettavano solo il ritorno. Perchè questa è, una campionessa infinita, capace di rialzarsi ancora una volta e di tornare in pista forse ancora più forte.