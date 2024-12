Oasport.it - Sofia Goggia 314 giorni dopo: dalla paura di non farcela, alla rinascita sulle nevi di Beaver Creek

Trasformare le lacrime in sorrisi., 314, è riuscita in questo. Tanto è passato da quel 5 febbraio, l’incidente durante un allenamento in gigante sulla pista Casola di Ponte di Legno (Brescia) e la gamba destra andata in pezzi.“Devo capire come abbatterle il dolore quando metto lo scarpone. Sperimenterò soluzioni in carbonio, sottili e su misura, da inserire tra calza e scarpone. Sono come i parastinchi per il calcio e dissipano le pressioni: devo trovare il set-up per il training a Ushuaia“, aveva raccontatoal Corriere della Sera in quei mesi complicati.Il feeling era negativo: “Le ossa danneggiate per ora sopportano solo sedute blande. Io non sono una persona che si lamenta: con le ginocchia che mi ritrovo sarebbe impossibile sciare ad alto livello, ma ormai sono abituata.