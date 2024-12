Lapresse.it - Serie B, Paolo Bedin è il nuovo presidente di Lega

è ildellaB. La fumata bianca è arrivata al terzo scrutinio, conche ha ottenuto 15 voti. Dietro di lui Vittorio Veltroni con 5. Mauro Balata,uscente, si è ritirato dalla corsa dopo la seconda votazione. Si è proceduto poi alla nomina dei Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo dellaex art. 7.1.b) dello Statuto: Luigi De Laurentiis; Andrea Corradino; Francesco Dini; Filippo Piccoli; Carmelo Salerno; Matteo Manfredi., chi è ildellaBVicentino, 55 anni, sposato con due figli, laureato in Scienze Politiche con master e corsi di specializzazione in sport management,vanta una vasta esperienza come dirigente nel settore calcistico. Prima come responsabile marketing e commerciale, poi come direttore generale di club tra cui Vicenza Calcio, Venezia Calcio FC, LR Vicenza.