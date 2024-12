Oasport.it - Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia 2024: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom

Ladeldi scimaschile-2025 sta per imboccare la strada che ci condurrà fino alle vacanze natalizie. Come tradizione il calendario del Circo Bianco si trasferisce sulle nevi italiane con appuntamenti imperdibili come quelli che vivremo tra Val Gardena e.Concentriamoci proprio sulle gare che si disputeranno sulla celeberrima e durissima pista denominata “Gran Risa”. Quale sarà il? Domenica 22 dicembre si inizierà con l’attesissimodell’, una delle gare nelle quali vincono solo i più grandi, prima dellodi lunedì 23 dicembre che chiuderà ilprima del Natale.Ci attende un vero e proprio tour de force prima del Natale che, giova ricordarlo, anticiperà un’altra tappa italiana ovvero Bormio. Sulla Gran Risa si parte con Marco Odermatt come ovvio favorito tra le porte larghe, nonostante un avvio di stagione tutt’altro che impeccabile, mentre la gara tra i rapid gates vedrà il consueto equilibrio e nessun favorito chiaro prima del via.