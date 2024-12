Ilgiorno.it - San Martino Siccomario, furto al bar degli Ottagoni: ladri in fuga con il bottino

San(Pavia), 16 dicembre 2024 - Sono entrati forzando una porta antincendio sul retro e hanno portato via circa mille euro in contanti che erano stati lasciati come fondo cassa. Ignotisono entrati in azione nella notte tra sabato e ieri, domenica 15 dicembre, con ilpoi denunciato ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia. Hanno preso di mira il bar La Piazzetta, che si trova all'interno del centro commerciale Glia San, lungo l'ex Statale 35 "dei Giovi" all'incrocio con via Piemonte, la strada verso Carbonara al Ticino che porta allo svincolo della Tangenziale Ovest di Pavia. Non avrebbero rubato altro tra la merce, bevande e alimenti, esposta anche al bancone per la vendita, interessati evidentemente solo ai soldi della cassa.