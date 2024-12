Secoloditalia.it - San Gennaro ha fatto il miracolo: il sangue si è sciolto. L’attesa dei napoletani e il rapporto con il patrono “faccia gialla” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Alla fine ilsi è: ildi Sansi è ripetuto anche in questo 16 dicembre, sebbene dopo aver tenuto per parecchie ore i fedeli col fiato sospeso. La liquefazione è avvenuta alle 17.43, poco prima della messa delle 18.30 e quando ormai sembrava che molti avessero perso le speranze. L’annuncio di monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della cappella del Tesoro di Sanin cui è custodita la reliquia, è stato accolto dall’applauso dei fedeli, che fin dalla mattinata erano in attesa.per ildi San“Come è uscito così è rimasto. Non c’è niente che ci fa pensare a uno scioglimento prossimo”, aveva detto don De Gregorio durante la precedente esposizione della teca, terminata alle 12.30, gelando i fedeli e aumentandone le preghiere. Ilè stato poi esposto nuovamente alle 16.