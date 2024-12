Ilrestodelcarlino.it - Raffica di furti, rubato armadio con tre fucili da caccia

Tavullia (Pesaro), 16 dicembre 2024 – Hanno rotto una porta finestra poi sono entrati in una abitazione privata di Babbucce, comune di Tavullia, ed hanno iniziato a rovistare. E il bottino più prezioso se lo sono portati via caricandolo nei mezzi con i quali errano arrivati. Si tratta di un armadietto che conteneva treda, che i proprietari tenevano chiuso e blindato come di regola si deve fare. I proprietari hanno fatto denuncia ai carabinieri. E sempre i carabinieri, ma stavolta di Mondavio, stanno svolgendo le indagini in merito a treche sono avvenuti in una frazione del paese. Anche in questo caso i ladri sono entrati in case private ed hanno portato via ori e contanti. E’ già il secondo week end in cui l’entroterra – e nella fattispecie quello fanese – risulta bersagliato dai raid ladreschi.