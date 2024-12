Spazionapoli.it - “Possibile cessione a gennaio”, il futuro è in bilico: l’ipotesi spiazza i tifosi!

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato – Il Napoli è pronto a cedere diversi calciatori nelle prossime settimane. Intanto, una nuova ipotesi. Sono ore calde quelle che precedono l’inizio del calciomercato invernale. Il Napoli è tra le società più attive, motivo per il quale aumentano sempre più i profili nel mirino del DS Manna. Quest’ultimo, starebbe seguendo tanti nomi che potrebbero fare al caso del Napoli. In realtà, però, l’idea non è solo quella di ingaggiare nuovi giocatori ma bensì anche quella di cedere i meno utilizzati.Antonio Conte ha dimostrato di avere le idee molto chiare, motivo per il quale “possiede” i suoi uomini intoccabili. D’altro canto, le cosiddette riserve non sempre hanno brillato, motivo per il quale laappare come l’opzione più adeguata. Non a caso, il DS Manna starebbe pensando di cedere un azzurro nelle prossime settimane.