Linkiesta.it - Per sopportare il Natale, andate alla “Sciustenfeste” di Vinicio Capossela

Leggi su Linkiesta.it

Se Mariah Carey, le luci, gli auguri di, gli alberi addobbati male, i presepi, le piste innevate e i pranzi a ripetizione vi provocano già quel cerchiotesta prima ancora dell’eccesso di zuccheri e alcol, una soluzione c’è: «Sopportiamo insieme».È così cheha aperto le quattro serate milanesi del tour italo-europeo “Cònciati per le feste”, nato dopo venticinque anni di concerti dial Fuori Orario di Taneto di Gattico, Reggio Emilia, il circolo affacciato sulla ferrovia dove capita che passi un treno durante i live. I pezzi di quel repertorio dal vivo, tra swing, classici dirivisitati e svariati brindisi, sono diventati un album, “Sciusten feste n.1965”, uscito lo scorso ottobre. Un titolo che è la storpiatura del nome Schützenfest, la festa tradizionale tedesca del tiro al bersaglio con un grande luna park, proprio come lo scrisse il padre Vito emigrato in Germania su un foglio di carta arancione.