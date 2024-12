Ottavia Piana la speleologa bloccata per la seconda volta a Bueno Forteno | È a 3 chilometri dall’uscita ha detto che non tornerà

Leggi su Open.online

Proseguono lentamente e faticosamente le operazione di salvataggio di, laintrappolata per lain 17 mesi nella grotta AbissoFonteno, tra il lago di Iseo e quello di Idro. Un dedalo inesplorato e pericolosissimo, nel quale la 32enne si era immerso nuovamente con un gruppo di colleghi impegnato a mapparlo per la prima. In questo momento si trova a circa 3della grotta. I soccorritori l’hanno raggiunta nel pomeriggio di ieri 15 dicembre e i soccorsi stanno proseguendo per tutta la notte. Ma ci vorrà tempo, molto tempo. Circa un centinaio i soccorritori coinvolti. Una ventina all’interno, con trapani e la possibilità di utilizzare l’esplosivo per allargare i cunicoli e far passare la barella. Altri 70 in superficie a coordinare le operazioni.