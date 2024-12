Ilfattoquotidiano.it - Ottavia Piana e la passione per la speleologia: la ricerca scambiata per “sport” che aiuta a monitorare la qualità del terreno e delle acque

Scendono con caschetti e chiodi a decine di chilometri di profondità e raccolgono informazioni fondamentali per il monitoraggio dell’inquinamento ambientale e del sottosuolo ma lo fanno quasi sempre in modo volontario e con mezzi propri. Sono gli speleologi come, intrappolata nella grotta di Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo. Professione segretaria, con il suo gruppo ha già esplorato 36 chilometri di gallerie sotterranee ma lo ha fatto da appassionata. “Gli speleologi lavorano per la società – spiega a ilfattoquotidiano.it Sergio Orsini, presidente della Società speleologica italiana (Ssi) – per restituire gratuitamente dati sul sottosuolo a enti pubblici e di”.Cos’è lae come si svolgono le esplorazioni. Per definizione laè la scienza che studia tutto quello che si trova nel sottosuolo.