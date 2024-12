Quotidiano.net - Ora Fabriano punta su Canada e Stati Uniti

. Il nome di questa città, nel cuore delle Marche, per prima cosa fa pensare al marchio della carta, uno dei più importanti a livello globale. Infatti, da sempre è parte del patrimonio culturale italiano e ogni anno è scelto da milioni di studenti e artisti in Italia e nel mondo. Ecco, dal 2002 il marchio fa parte del Gruppo Fedrigoni, azienda attiva dal 1888 e specializzata nella produzione e vendita di carte speciali, dal packaging alla grafica, di etichette e materiali autoadesivi premium e di soluzioni Rfid e connesse. Oraha deciso di rafforzare la presenza in America con i suoi prodotti iconici Made in Italy nell’ambito della sua espansione globale. Fedrigoniinfatti a valorizzare gli 800 anni di storia del marchio e la sua reputazione di eccellenza, con la carta che è stata utilizzata anche da Michelangelo, Beethoven, D’Annunzio e Fellini.