Scuolalink.it - Nuovi scatti stipendiali per docenti e ATA: 25 fasce e primo scatto dopo 4 anni

Leggi su Scuolalink.it

L’Associazione Nazionale(AND) propone una modifica alla progressione stipendiale del personale scolastico ATA, puntando a retribuzioni più adeguate e allineate all’inflazione, alla media del resto della pubblica amministrazione e agli stipendi dei colleghi europei. La proposta, sostenuta da una raccolta firme che ha già superato le 2.000 adesioni, mira a garantire maggiore giustizia economica e valorizzazione per il personale scolastico italiano. Obiettivo della riforma: retribuzioni più eque per iL’iniziativa dell’AND vuole ridurre i tempi necessari per raggiungere la fascia stipendiale massima, portandoli da 35 a 25. La riforma non si limita a migliorare gli aspetti economici ma punta anche a riconoscere la dignità e il valore del lavoro svolto dai. Leattuali Oggi, per raggiungere la fascia massima di stipendio, un docente deve maturare 35di servizio, seguendo questa progressione: Fascia 0: da 0 a 8(8) Fascia 9: da 9 a 14(6) Fascia 15: da 15 a 20(6) Fascia 21: da 21 a 27(7) Fascia 28: da 28 a 34(7) Fascia 35: da 35a fine servizio (restante servizio).