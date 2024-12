Lanazione.it - Liguria, Andrea Orlando si dimette da parlamentare: “Rimarrò in consiglio regionale”

La Spezia, 16 dicembre 2024 – "Questa settimana mirò dalla carica di deputato per rimanere in. Era un pò la prima idea che ho avuto all'indomani delle elezioni, della sconfitta, chiamiamola per nome, e tuttavia in molti mi hanno chiesto di riflettere, di pensare sull'opportunità di rimanere in Parlamento. Molti di loro, a partire dalla segretaria nazionale, mi hanno fatto presente come il mio contributo possa essere importante alla battaglia a livello nazionale. Allora era dovuto un supplemento di riflessione e qualche ragionamento in più, che mi hanno impegnato le scorse settimane. E tuttavia non ho cambiato idea". Così, in un video pubblicato sui social, il deputato Pd. "Credo che sia importante – ha poi detto – proseguire la battaglia che ho iniziato candidandomi alla guida della Regione