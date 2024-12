Lapresse.it - Lazio-Inter stasera: dove vederla in tv in chiaro, probabili formazioni

Il big match, in programmaallo stadio Olimpico di Roma alle ore 20.45, chiude il programma della 16esima giornata di Serie A. In palio tre punti importanti per entrambe le squadre, appaiate in classifica con 31 punti al momento a -6 dall’Atalanta capolista (i nerazzurri devono recuperare anche il match con la Fiorentina rinviato dopo il malore in campo a Edoardo Bove).in tvLa partita sarà trasmessa anche ine in diretta in tv su Dazn. Sarà la seconda partita che Dazn trasmetterà indopo la prima sperimentazione con Milan-Napoli. L’evento rientra nel pacchetto ‘Try and Buy’ dei diritti tv acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo che prevede la trasmissione di un numero limitato di partite di Serie A Enilive (fino a un massimo di 5 partite su 380) ine gratuitamente, per ogni stagione.